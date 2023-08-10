Tunus ve Libya İçişleri Bakanları Göçle Mücadele ve Sınır Güvenliği Konularını Görüştü

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki ile Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'ndaki prosedürlerin kolaylaştırılması meselelerini ele aldı. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, Ras Cedir Sınır Kapısı'ndaki hizmetlerin kolaylaştırılması başta olmak üzere bir dizi ortak güvenlik dosyası masaya yatırıldı. Bilgi alışverişi, eğitim ve organize suçla mücadele gibi alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalan bakanlar ayrıca uluslararası örgütlere 'düzensiz göç konusunda insani yardım sağlama ve göçmenlere karşı sorumluluklarını yerine getirme' çağrısında bulundu.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki ile Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'ndaki prosedürlerin kolaylaştırılması meselelerini ele aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Faki, Libyalı mevkidaşı Trablusi ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, Ras Cedir Sınır Kapısı'ndaki hizmetlerin kolaylaştırılması başta olmak üzere bir dizi ortak güvenlik dosyası masaya yatırıldı.

Bilgi alışverişi, eğitim ve organize suçla mücadele gibi alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalan bakanlar ayrıca uluslararası örgütlere "düzensiz göç konusunda insani yardım sağlama ve göçmenlere karşı sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise, Trablusi ve Faki'nin, görüşmede, Libya ile Tunus arasındaki sınır bölgesindeki düzensiz göçmen krizine son vermek için uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, çözümün detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.