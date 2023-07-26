Tunus İçişleri Bakanı: Göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmayacak

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin düzensiz göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmayacağını, göçmenlerin Tunus'ta kamplara yerleştirilmeyeceğini söyledi. Faki, Tunus parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkedeki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, ülkesinin düzensiz göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmayacağını, göçmenlerin Tunus'ta kamplara yerleştirilmeyeceğini söyledi.

Bakan Faki, Tunus parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkedeki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Faki, ülkesinin "düzensiz göçmenleri kamplarda kabul etmeyeceğini ve yerleşim tuzağına düşmeyeceğini" dile getirdi.

"Tunus'un Sahra Altı Afrika'dan gelen göçmenler için bir geçiş veya yerleşim yeri haline gelmesini kabul etmeyeceğimiz gibi onlara yönelik insanlık dışı uygulamaları da kabul edemeyiz." diyen Faki, ırkçılık ve insanlık dışı durumların baş göstermemesi için Tunus'un yasaları uygulayarak hukuk sistemini ve toplumu koruması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl çoğu yabancı olmak üzere düzensiz göçmen sayısının 45 bine ulaştığını kaydeden Faki, düzensiz göçmenleri saklayan ve insan kaçakçılığı için gerekli koşulları sağlayan birçok suç şebekesinin varlık gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de daha önce Tunus'un Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için geçiş veya yerleşim yeri olmasını reddettiğini duyurmuştu.

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde 3 Temmuz'da düzensiz göçmenler ile bölge halkı arasında çıkan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmiş, onlarca düzensiz göçmen tutuklanmıştı.

Tunus'tan çıkış yaparak Libya'ya girmek isteyen göçmenler iki sınır arasındaki bölgede mahsur kalmıştı.

Libya Kızılayı, iki ülke sınırındaki göçmenlerin zor şartlar altında kaldığını duyurmuş ve insan hakları kuruluşlarına yardım için işbirliği yapma çağrısında bulunmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.