Trump ve Melania, Papa Francis'in Cenaze Törenine Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte Papa Francis'in cenaze törenine katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak. Trump, yaptığı açıklamada First Lady Melania Trump ile törene katılacağını belirterek, "Melania ve ben Roma'da Papa Francis'in cenaze törenine gideceğiz. Orada olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. - WASHINGTON