Trump'tan Hamas'a Silah Bırakma Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'deki insani krizlerin son bulmasının en hızlı yolu, Hamas'ın silah bırakması bırakmasıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ve Filistinlilerin içinde bulunduğu insani krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insani krizlerin son bulmasının en hızlı yolu, Hamas'ın silah bırakması ve İsrailli rehineleri özgürlüğüne kavuşturmasıdır" dedi.

BM ve Arap Birliği de Hamas'ı silah bırakmaya çağırdı

Ayrıca geçtiğimiz salı ve çarşamba günlerinde ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda aralarında Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bulunduğu ülkeler Hamas'a silah bırakma çağrısında bulunan bir bildiri imzalamıştı. Bildiriye, 22 üyeli Arap Birliği'nden 17 ülke ve bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra 17 BM ülke daha imza atmıştı. - WASHINGTON