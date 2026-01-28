Haberler

Trump: 'Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük'

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda önemli bir sorunu çözdüklerini duyurdu. Trump, bu gelişmenin birçok hayat kurtardığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda büyük bir sorunu çözdüklerini bildirdi. Trump, "Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı" diye konuştu.

Suriye ile çözüldüğünü belirttiği konuya ilişkin ayrıntı paylaşmayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile dün 'çok iyi bir görüşme' yaptığını açıklamıştı.

