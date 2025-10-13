Trump, Netanyahu İle İlişkilerini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, "(Netanyahu) Düşünün beni barış ödülüne aday gösterdi. İlişkimiz çok iyi diyebilirim. O savaş dönemi lideri olarak başarılı oldu. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu ama hızlı bir şekilde çözdük. Harika bir iş çıkardı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika