Trump, Netanyahu İle İlişkilerini Değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu barış ödülüne aday gösterdiğini belirterek, ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade etti. Savaş dönemi lideri olarak Netanyahu'nun başarılı olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "(Netanyahu) Düşünün beni barış ödülüne aday gösterdi. İlişkimiz çok iyi diyebilirim. O savaş dönemi lideri olarak başarılı oldu. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu ama hızlı bir şekilde çözdük. Harika bir iş çıkardı" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika