Trump, Fort Hood saldırganı Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmayacağını açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde ateş açarak 13 askeri öldüren Nidal Hasan'ın infazına ilişkin açıklamasında, "Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 silahsız askeri vurarak öldüren saldırgan Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı olarak yayınlanmayacağını bildirdi. ABD Başkanı, "İdamın yayınlanmasının, Amerika'nın Hasan gibi teröristlerle nasıl başa çıktığına yönelik tüm dünyaya yönelik güçlü bir caydırıcılık unsuru olacağını düşünüyorum ancak, birçok kişi onun ölümünü canlı yayın üzerinden izlemeyi tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Hasan'ın idam cezasının planlandığı şekilde infaz edileceğini belirterek, "(Hasan) Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak. Bununla birlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları isterlerse idamı izleyebilecekler. Adalete tanıklık etmeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

13 kişiyi öldürmüş, 30'dan fazla kişiyi yaralamıştı

ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood'daki bir sağlık merkezinde ateş açmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Hasan, saldırıyı Afganistan'a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuş, yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı