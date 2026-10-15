Haberler

Trump, Fort Hood saldırganı Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmayacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2009'da Fort Hood askeri üssünde 13 askeri öldüren Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini, infazın canlı yayınlanmayacağını açıkladı. Trump, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının isterlerse idamı izleyebileceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde ateş açarak 13 askeri öldüren Nidal Hasan'ın infazına ilişkin açıklamasında, "Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 silahsız askeri vurarak öldüren saldırgan Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı olarak yayınlanmayacağını bildirdi. ABD Başkanı, "İdamın yayınlanmasının, Amerika'nın Hasan gibi teröristlerle nasıl başa çıktığına yönelik tüm dünyaya yönelik güçlü bir caydırıcılık unsuru olacağını düşünüyorum ancak, birçok kişi onun ölümünü canlı yayın üzerinden izlemeyi tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Hasan'ın idam cezasının planlandığı şekilde infaz edileceğini belirterek, "(Hasan) Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak. Bununla birlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları isterlerse idamı izleyebilecekler. Adalete tanıklık etmeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

13 kişiyi öldürmüş, 30'dan fazla kişiyi yaralamıştı

ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood'daki bir sağlık merkezinde ateş açmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Hasan, saldırıyı Afganistan'a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuş, yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi