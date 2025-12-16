Haberler

Trump, Fentanili Kitle İmha Silahı Olarak Tanımladı

Trump, Fentanili Kitle İmha Silahı Olarak Tanımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, fentanilin kitle imha silahı statüsüne alınmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, her yıl fentanil nedeniyle 200 ila 300 bin kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, bu kararın önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanili kitle imha silahı olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzalayarak yürürlüğe koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, fentanilin kitle imha silahı statüsüne alınmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Oval Ofis'te gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Trump, sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin ABD için hayati bir tehlike arz ettiğini vurguladı. Trump, her yıl 200 ila 300 bin kişinin fentanil yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, kendi döneminde sınır güvenliğinin en üst seviyeye ulaştığını kaydetti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmede; yeni kararnameyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın fentanil kaçakçılığına karşı yasal takibatı ve soruşturmaları yoğunlaştıracağı, Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının ise bu suçla bağlantılı şahıs ve şirketlere finansal yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
title