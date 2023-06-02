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Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den teşekkür mesajı

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den teşekkür mesajı

Politika Haberleri

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçeden yüzde 76,26 oy çıktığı için hemşehrilerine teşekkür etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçeden yüzde 76,26 oy çıktığı için hemşehrilerine teşekkür etti.

Şahin, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda ilçe genelinde her dört kişiden üçünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini aktardı.

İlçede Erdoğan'ın yüzde 76,26 oy aldığını belirten Şahin, "Bu zafer hepimizin. Hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi milli irademize ve geleceğimize sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bu seçimi 85 milyon vatandaşımız kazandı, istikrar kazandı, demokrasi kazandı. Bu vesileyle oyları ile desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimizin her birine ve Cumhur İttifakı çatısı altında bulunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Politika

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