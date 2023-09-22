Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'i ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kaymakamlığına atanan Sadettin Yücel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları da Başkan Ataç'a eşlik etti. Başkan Ataç buluşmada Kaymakam Yücel'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Kaymakam Yücel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ataç ve yardımcılarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR