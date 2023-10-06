Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ağırladı. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Tepebaşı bölgesi hakkında sohbet edildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından ise Tepebaşı Belediyesi hizmet binası içerisindeki sergiler gezildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentin yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Başkan Ataç'a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Tepebaşı bölgesi hakkında sohbet ederek, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Kaymakam Yücel'e çalışmalarında başarılar diledi. Yücel de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından ise Tepebaşı Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan Uluslararası Pişmiş Toprak eserleri, Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisi ve kardeş şehir Berlin Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliği ile hazırlanan 'Doğu'ya Kervan' isimli karma sergi gezildi.