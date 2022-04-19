TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin "kira fiyatları", HDP'nin "Siirt'teki Kasaplar Deresi'ne yapılması planlanan konutlar" ile CHP'nin "Sudan ve Nijer'deki tarım projeleri" konusundaki önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

AK Parti Grubu'nun çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurul, gündemindeki işlerin tamamlanamaması durumunda haftalık çalışma günleri dışında 22 Nisan Cuma günü de toplanacak.

Öte yandan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Çocuk Hakları Bakanlığı kurulmasını içeren kanun teklifinin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına dair önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.