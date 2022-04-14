TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası sözleşmeler ele alındı

Tbmm Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmelerle ilgili kanun teklifleri görüşüldü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, tarım politikasına eleştiride bulunarak, çifftçilerin artan maliyetler karşısında zorladığını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, 14- 20 Nisan Şehitler Haftası'na atıfta bulunup şehitleri andı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru hakkında konuştu. Özel, başvurularının bir an önce karara bağlanması gerektiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da 14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'u ve 14- 20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle tüm şehitleri andı. Konuşmaların ardından, uluslararası sözleşmelerin görüşmelerine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, görüşülerek kabul edildi.