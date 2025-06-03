TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı Seçimleri Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı Seçimleri Başladı
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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili aday olarak başvuruda bulundu. Adaylar arasında Numan Kurtulmuş, Uğur Bayraktutan ve Cihan Paçacı gibi isimler yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu. Adaylar şöyle: "AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman."

Seçimlerden önce başkan adayları birbirleriyle selamlaştı.

TBMM Başkanlığı için adayların 3'te 2 çoğunluğu elde etmesi, üçünü turda ise salt çoğunluğu alması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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