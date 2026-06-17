Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, görüşülen 26 maddelik teklifte birbiriyle son derece alakasız birçok madde bulunduğunu belirterek, çoğu maddenin muğlak, hukuki açıdan sakıncalı ve tuzaklarla dolu olduğunu savundu.

Aydın, teklifin 3. maddesinde "Polis Sağlık Yönetmeliği mağdurları" şeklinde bilinen, aylardır beklenen düzenlemenin olumlu olduğunu ifade ederek, bu düzenleme için aylarca beklenmesini eleştirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, teklifle ilgili ihtisas komisyonlarında hiçbir şeyin doğru dürüst konuşulmadığını ve tartışılmadığını söyleyerek, tali komisyonların işlevsiz bırakıldığını ileri sürdü.

Kavuncu, kanun teklifiyle ilgili şerh koydukları maddeler bulunduğunu belirterek, "Orman alanlarında yaşlı ve engelli bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına olanak sağlayan kanun maddesiyle ilgili şerh koyduk. Zira, AK Parti'den rantla ilgili bir kanun teklifi geldiğinde 100 kere düşünmemiz lazım." dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, yeni bir torba kanunla karşı karşıya kaldıklarını savunarak, halkın can alıcı sorunlarına çözüm göremediklerini ileri sürdü.

Bozdağ, teklifle doğa, orman, su, toprak, toplumsal alan ve kamusal alandan bir parça daha koparmanın, çalmanın hamlelerini gördüklerini iddia etti.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, bugün yine bir torba kanunu görüştüklerini belirterek, "Bir tarafta Emniyet Teşkilatı Kanunu, bir tarafta Merkez Bankası Kanunu, bir tarafta Vergi Usul Kanunu, bir tarafta Belediye Gelirleri Kanunu, bir tarafta Petrol Piyasası Kanunu, bir tarafta Basın İlan Kurumu düzenlemeleri. Birbiriyle ilişkisi olmayan onlarca konu aynı teklif içerisine doldurulmuş durumda." dedi.

Erdem, bu teklifin geçici çözümler dışında bir işe yaramadığını ileri sürerek, "Bu torba yasa milletin hangi derdine çare oluyor? Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın sorunlarını çözüyor mu? Hayır. Atama bekleyen ya da ücretli öğretmenlerin sorunlarını çözüyor mu, barınma krizini çözüyor mu, gençlerin geleceğine ilişkin bir umut veriyor mu? Hayır." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, görüşülen kanun teklifinin kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, vergi güvenliğinin teminine, sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına, idari süreçlerde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının doğurabileceği hukuki boşlukların giderilmesine ilişkin bazı düzenlemeleri içerdiğini aktardı.

Teklifin ilk 3 maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılarak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbeleri başta olmak üzere, bazı rütbelere ilişkin azami kadro oranlarının yeniden belirlenmekte olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatında son yıllarda üst rütbelere geçişlerdeki belirli kademelerde ciddi yığılmalar ortaya çıkmış, bu nedenle de liyakat ve hizmet süresi bakımından terfi hak etseler dahi, ilgili personelin atanması mümkün olamamıştır. Yapılan düzenlemeyle özellikle yığılmanın yoğun olduğu rütbe ve unvanlara ilişkin norm kadro oranları artırılarak üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmalarının azaltılması, bu şekilde kariyer planlamasının daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi hedeflenmektedir."

MHP'li Aksu, teklifin 4. maddesinin engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu merkezlere olan toplumsal talep dikkate alınarak kamuya ait bakım ve rehabilitasyon ünitelerinin belirli şartlar altında orman alanlarında da kurulabilmesine imkan tanınmaktadır. Engelli ve yaşlı bireylerin aynı zamanda doğa temelli rehabilitasyon imkanlarından faydalanması, ruhsal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi ve bu hizmetlerin kurumsal bir modelle sürdürülmesi hedeflenmektedir."

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.