TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kedilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla modern bir 'Kedi Yaşam ve Oyun Alanı' inşa edildi. Proje ile kedilerin doğal ihtiyaçlarına uygun bir ortam sağlanarak sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

TBMM yerleşkesinde bakımı ve beslenmesi yapılan yaklaşık 65 kedinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir proje hayata geçirildi.

Park ve Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında, yerleşke genelinde günlerini geçiren sahipsiz kedilerin tek bir alanda toplanması hedeflendi.

Proje kapsamında kurulan, kapalı ve açık iki bölümden oluşan alan, sevimli kedilerin doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Yaşam alanının kapalı bölümünde kedi bakım üniteleri, yataklar ve oyuncaklar yer alırken, hasta kediler için ayrı bir bakım alanı oluşturuldu.

Açık alan ise meraklı kedilerin doğal ortamda hareket edebilecekleri şekilde düzenlendi.

Yaşam alanındaki kedi evleri, ısı yalıtımlı ve zorlu hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.

Oyuncu kedilerin zaman geçirebileceği; alana tırmanma, zıplama ve oyun ihtiyaçlarına yönelik ahşap parkurlar kuruldu.

Temizliğe hayli önem veren sevimli kedilerin yaşam alanında mama ve su istasyonları düzenli dezenfekte edilecek. İzole bakım ve tedavi alanları hasta kedilere moral olacak.

Projeyle kedilerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için kurulan yaşam alanında, iki de personel görev yapıyor.

TBMM'de hayata geçirilen bu uygulamayla, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik örnek bir model hedefleniyor.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bayram günü korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler