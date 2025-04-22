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TBMM'de HSK Üyeleri İçin Alt Komisyon Kuruldu

TBMM'de HSK Üyeleri İçin Alt Komisyon Kuruldu
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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için bir alt komisyon oluşturdu. Toplantıda başkan Yusuf Beyazıt, HSK'da görev süresi dolan 5 üyenin yerine seçim yapılacağını açıkladı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kuruldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Beyazıt, HSK'da görev süresi dolan 5 üyenin yerine seçim yapılması gerektiğini belirterek, "TBMM tarafından seçilecek 5 HSK üyesi için Yargıtay üyeleri arasında 3, Danıştay üyeleri arasından 1 üye, 1 üye ise Yüksek Öğretim Kurullarının (YÖK) hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecektir. Malumunuz olduğu üzere üyelikler için 15 adayın anayasa uyarınca Karma Komisyonumuz tarafından belirlenmesi gerekmektedir. HSK üyelikleri seçim süreci bağlamında TBMM Başkanlığınca başvuru şartları 8 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete de ilan edilmiş ve aynı gün TBMM'nin resmi internet sitesinde duyuru yapılmıştır. TBMM Başkanlığı'na başvuran aday adaylarına ait evraklar 16 Nisan'da komisyonumuza havale edilmiştir. Bu evraka göre; TBMM tarafından seçilecek 5 HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 Yükseköğretim ve 39 avukat olmak üzere 101 aday adayı başvuru yapmıştır" ifadelerini kullandı. Beyazıt, aday başvuru sayısının çokluğu nedeniyle alt komisyon kurulacağını söyledi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın açıklamalarının ardından Komisyon'da usul tartışması yaşandı. Daha sonra Komisyon Başkanı Beyazıt, HSK üyelikleri seçimleri için 5 kişiden oluşan alt komisyonun kurulmasını öngören önergeyi okuttu. Önergeye göre alt komisyon hazırlayacağı raporu 29 Nisan Salı günü Karma Komisyon Başkanlığına sunacak. Alt komisyonda AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yer aldı. Karma Komisyon, HSK üye seçimleri için belirlenecek adayları tespit etmek için 6 Mayıs'ta toplanacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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