TBMM'de 5 partinin grup önerisi reddedildi, basın özgürlüğü tartışıldı

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, Dem Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Sermaye piyasaları", İYİ Parti'nin "Basın ve ifade özgürlüğü", CHP'nin "Yağlık ayçiçeği üretimi", DEM Parti'nin "Basın özgürlüğü", Yeni Parti'nin "Basın ve ifade özgürlüğü" konularına ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti'nin basın özgürlüğüyle ilgili verdiği taahhütlerin hiçbirini yerine getirmediğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın fon soruşturmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yaptığı bir basın toplantısı düzenlediğini aktaran Çömez, "Yemediniz, içmediniz, onun bütün haberlerine erişim engeli getirdiniz. Hırsızlara erişim engeli yok, bunları ifşa edenlerin gazetelerine, haberlerine erişim engeli getiriyorsunuz. Böyle bir uygulama olur mu? Halk TV'yi niye susturdunuz?" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bir iktidarın kendisini eleştiren gazete ve televizyonlardan rahatsız olabileceğini ancak eleştiriyi susturmanın yanlışları ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Ün, "Bunun en büyük zararını da zaman içerisinde yine iktidar kendisi görür çünkü etrafınızda sadece sizi tasdik edenler kaldığında yanlışlarınızı doğrularınız zannetmeye başlarsınız. Vatandaşın derdini bilemez, feryadını duyamaz hale gelirsiniz. Devletin kendisine yöneltilen itirazdan değil, asıl kendisine ulaşmayan itirazdan endişe etmesi gerekir. Bugün Halk TV üzerinden yürüyen tartışmalara böyle bakın." değerlendirmesini yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'de siyaset kurumunun itibarsız bir kurum haline geldiğini savunarak, siyasetin bir yaptırım gücünün kalmadığını ileri sürdü.

Erol, "Gerçekleri konuşmuyoruz, kendi seçmen kitlemize hitap ediyoruz. Devlet meselelerinde ortak irade koyamıyoruz. Herkes kendi bakış açısıyla bakıyor." dedi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, hakikati halka ulaştırmak için çalışan tüm basın emekçilerine dayanışma duygularını ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin sansürün ve baskının yayıldığı bir ülke haline geldiğini iddia eden Aslan, "Öyle bir noktaya geldik ki haberlere erişim engelinin yapıldığı haberlere dahi erişim engeli getiriliyor." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Halk TV'nin iktidar medyasının söylemeye çekindiği birçok şeyin söylenmesine imkan tanıyan bir mecra olduğunu savunarak, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Ünver, Anayasa'nın 28. maddesinin "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmünü taşıdığını belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, basın özgürlüğünün demokratik hayatın temel güvencelerinden birisi olduğunu ifade ederek vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilmesi ve kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Canbey, güçlü bir demokrasinin ancak özgür ve sorumlu bir basınla mümkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu meseleye yaklaşırken esas almamız gereken temel ilke şudur; basın özgürlüğü ile hukuk devleti birbirinin alternatifi değil, güvencesi ve tamamlayıcısıdır. Önergede gazetecilere yönelik soruşturmalar, medya kuruluşlarına ilişkin kayyum kararları, düzenleyici kurumların yaptırımları ve uluslararası endeksler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Kuşkusuz bu başlıkların her biri hukuki hassasiyet ve titizlik gerektirmektedir. Ancak farklı hukuki süreçleri, kendi şartlarından ve dayanaklarından bağımsız biçimde tek bir siyasi nedene bağlamak sağlıklı bir değerlendirme yapmamızı güçleştirecektir. Gazetecilik faaliyeti, Anayasal güvence altındadır. Bununla birlikte her meslekte olduğu gibi basın alanında da hukuki sorumluluklar bulunmaktadır. Adli süreçlerin değerlendirilmesinde belirleyici olan kişilerin meslekleri ya da siyasi görüşleri değil somut fiiller ve kanuni hükümlerdir. Durduğumuz yer açıktır, özgürlüğün teminatı hukuk, hukukun güvencesi ise adalettir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt ve grup başkanvekilleri, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek Gültekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Grup önerilerinin ardından Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA