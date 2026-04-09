TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan "ara seçim" tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

"Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki Cumhurbaşkanı'nın ve TBMM'nin seçimine ilişkin maddeleri hatırlattı.

Anayasaya göre, seçimin üzerinden 30 ay geçtikten sonrası ile seçimden 1 yıl önceki dönemde ara seçim yapılmasının Meclis'in takdirine bağlandığını belirten Bozdağ, "Bu yönde bir karar almak için Meclis'i zorlayan bir Anayasa ya da kanun hükmü yoktur. Çünkü Meclis'in bu yetkisi, zorunlu bir takdir yetkisi değildir, serbest bir takdir yetkisidir. Kaldı ki bu yetki de Meclis Başkanına ait değildir, doğrudan Meclis Genel Kuruluna ait bir takdir yetkisidir." ifadelerini kullandı.

Ara seçime ilişkin iki istisnanın bulunduğuna işaret eden Bozdağ, Anayasa'ya göre bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılacağını ya da Meclis üye tamsayısının yüzde 5'inin (30 milletvekili) boşalması halinde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verileceğini hatırlattı.

İkinci istisnanın uygulanması için milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurul'u tarafından kabulünün şart olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Meclis'in kabul etmediği istifa hukuki hiçbir sonuç doğurmaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Anayasa'da yer alan "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır." hükümlerine işaret etti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur. Bölgemizde savaş devam ederken ülkemizin güvenliğinin son derece önem ve hassasiyet arz ettiği bir dönemde, ara seçim ile ülke gündemini meşgul etmenin milletimize ve ülkemize de bir yararı yoktur."

Kaynak: AA / İsa Toprak
