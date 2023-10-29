TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm...
- Güncelleme:
Politika Haberleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika