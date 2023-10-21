TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmed Kısakürek için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat eden oğlu Mehmed Kısakürek için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika