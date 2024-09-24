TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Moskova'da Rusya Federal Meclisi'ni Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ni ziyaret etti ve Başkan Valentina Matviyenko ile bir aile fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile aile fotoğrafı çektirdi. - MOSKOVA