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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İslam Kültür Merkezini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, camide kıldığı cuma namazının ardından Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti.