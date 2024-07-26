TBMM Başkanı İsmail Kahraman Vali Çiftçi'yi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman ile Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti. 1967-1969 yılları arasında 2.5 yıl genel başkanlığını yürüttüğü Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum Şubesi'nde gençlerle bir araya gelen Kahraman, anılarını anlatarak gençler için altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Ziyarette Kahraman ve Vali Çiftçi, gençlerle günün anısına fotoğraf çektirdi - ERZURUM