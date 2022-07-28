Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya geldi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gayretleriyle neticelenen 'Tahıl Koridoru Anlaşması' kapsamında Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sn. Mykola Solskyi ile görüştük. Tahıl sevkiyatıyla ilgili süreci değerlendirdik. Ülkelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ukrayna Politika Güncel Haberler

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