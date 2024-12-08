Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği Emevi Camii'nde Suriyeliler büyük coşku içerisinde namaz kıldı. Şam'a ilerlerken buluşma yerini Emevi Camii olarak açıklayan Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Golani de camiye geldi.
Suriyeliler muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın ederken, muhalif güçler ile birlikte camide namaz kıldı.
MUHALİFLER, ŞAM'DA EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI
Suriye'nin başkenti Şam'da büyük coşku yaşanmaya devam ediyor. Esad rejiminin devrilmesiyle meydanlara dökülen Suriyelilerin bir başka adresi de Emevi Camii oldu. Tarihi camide Suriyeliler ile muhalif güçlerin namaz kıldığı görüldü.
HTŞ LİDERİ DE EMEVİ CAMİİ'NDE
Şam'a doğru ilerlerken, hedeflerini ve buluşma yerini Emevi Camii olarak açıklayan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Golani de camiiye geldi. Golani Emevi Camii'nde halka konuşma yaptı.