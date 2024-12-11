Suriye'de işkenceciler aftan yararlanamayacak
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, mahkumlara işkence edenlerin aftan yararlanmayacağını açıkladı. El-Ceylani ayrıca, uluslararası topluma kaçakları adalete teslim etmeleri çağrısında da bulundu.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, Suriye'de Beşar Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu.
"AFFETMEYECEĞİZ"
El Şaraa, mahkumlara işkence yapanların aftan yararlanamayacağını belirterek, "Tutuklulara işkence yapanları affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. El Şaraa, uluslararası topluma, Suriye'den başka ülkelere kaçan suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.