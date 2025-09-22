Suriye Devlet Başkanı'ndan SDG Açıklaması

Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, SDG ile yapılan anlaşmaya referansla, Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduklarını ve Kürt haklarının korunacağına dair güvence verdiklerini açıkladı. Ancak uygulama aşamasında gecikmeler olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart'ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi. - NEW YORK

