Suriye Devlet Başkanı'ndan SDG Açıklaması
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart'ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika