Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti
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TEKİRDAĞ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ülkemin gu¨ndemini mes¸gul etmemek adına, onurla hizmet ettigˆim Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kanlıgˆı go¨revimden feragat ettigˆimin...
TEKİRDAĞ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ülkemin gu¨ndemini mes¸gul etmemek adına, onurla hizmet ettigˆim Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kanlıgˆı go¨revimden feragat ettigˆimin bilinmesini isterim" dedi.
Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso, konser verdi. Konser öncesinde açıklama yapan Mosso, son günlerde hakkındaki tartışmalara değinip, gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" dedi.Mosso'nun konserini düzenleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada eleştirildi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Yüksel, "Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.YAZILI AÇIKLAMASüleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, görevinden feragat ettiğini duyurdu. Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan'ın tensipleriyle, AK Parti Tekirdagˆ tes¸kilatlarında 2009 yılından bu yana hic¸ ara vermeden; ilc¸e bas¸kan yardımcılıgˆı, il bas¸kan yardımcılıgˆı, ilc¸e bas¸kanlıgˆı ve il bas¸kanlıgˆı go¨revlerinde bulunduktan sonra 31 Mart 2019 yerel sec¸imlerinde Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kan adayı olarak go¨sterildim. Değerli yol arkadas¸larımızla beraber verdigˆimiz u¨stu¨n gayretle, kıymetli hems¸ehrilerimizin teveccu¨hu¨nu¨ alarak gu¨zel ilc¸emiz Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kanlıgˆı go¨revini u¨stlendim. Go¨reve bas¸ladıgˆım andan itibaren; c¸alıs¸ma arkadas¸larımla birlikte gece-gu¨ndu¨z demeden, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayıs¸ıyla tu¨m vatandas¸larımızın s¸ahitligˆinde, s¸erefim, haysiyetim ve onurumla Su¨leymanpas¸a'mıza hizmet ettim. Bizler, Sayın Cumhurbas¸kanımızın liderligˆinde, devletimize ve milletimize hizmet etmek ic¸in gerektigˆinde mevcudiyetini dahi feda etmeyi go¨ze alarak yola c¸ıkmıs¸ insanlarız. Bu yolda, birlikte mu¨cadele etmekten onur duydugˆum dava arkadas¸larımı u¨zmek ya da kırmak asla aklımdan gec¸memis¸tir. Bu nedenle kendilerinden tekrar helallik istiyorum."'HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN'Açıklamasında festivaldeki Melek Mosso konserine de değinen Yüksel, "Konserde sanatc¸ının özür dilemesi sonrasında anlık olarak yas¸ananların, tes¸kilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla, canımdan aziz bildigˆim milletimden o¨zu¨r dileyerek; Cumhurbas¸kanımızın, bu¨yu¨k ve gu¨c¸lu¨ Tu¨rkiye hedefi ile ortaya koydugˆu 'Tu¨rkiye Yu¨zyılı' vizyonunda, daha fazla u¨lkemin gu¨ndemini mes¸gul etmemek adına, onurla hizmet ettigˆim Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kanlıgˆı go¨revimden feragat ettigˆimin bilinmesini isterim. Esas olan Cumhurbas¸kanımızın liderligˆinde devlete ve millete sadakatle hizmet etmek, millet olarak birlik ve beraberlik ic¸erisinde yas¸amaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Cüneyt Yüksel, gece de Süleymanpaşa ilçesinde bilboardlara, 'Teşekkürler Süleymanpaşa' başlığını taşıyan afiş astırdı. Afişte, "Sizlere hizmet etmek benim için büyük onurdur. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verildi.