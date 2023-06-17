Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti

TEKİRDAĞ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ülkemin gu¨ndemini mes¸gul etmemek adına, onurla hizmet ettigˆim Su¨leymanpas¸a Belediye Bas¸kanlıgˆı go¨revimden feragat ettigˆimin bilinmesini isterim" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso, konser verdi. Konser öncesinde açıklama yapan Mosso, son günlerde hakkındaki tartışmalara değinip, gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" dedi.

Cüneyt Yüksel, gece de Süleymanpaşa ilçesinde bilboardlara, 'Teşekkürler Süleymanpaşa' başlığını taşıyan afiş astırdı. Afişte, "Sizlere hizmet etmek benim için büyük onurdur. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verildi.