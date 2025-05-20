Suat Kılıç: Terörist İsrail, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Gazze yanıyor, kavruluyor. İsrail devlet terörünü durdurmak, Ukrayna-Rusya savaşını durdurmaktan daha kritik ve önemdedir. Trump'ın, Amerika'nın, İngiltere'nin böyle bir derdi yok. İspanya Başbakanı ve hükümetinin soykırımcı İsrail'e verdiği tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı ve Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, parti olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini halka açık kaynaklardan takip ettiklerini belirterek, "Terör örgütünün sözde kesin bildirisiyle, DEM Parti yetkililerinin söylemleri arasında doğru yolu ve istikameti bulmaya çalışıyoruz. Zira mecliste temsil edilen partilere devlet tarafından doğrudan bir bilgilendirme yapılmadı, yapılmıyor. Bu durumda soruyoruz, 'Böyle süreç mi olur, devlet, hükümet nerede, kamu görevlileri nerede?' Geç olsa da güç olmasın diyoruz ve bir çağrıda bulunuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı acilen liderler zirvesini toplamalıdır. Mecliste temsil edilen partilere doğrudan, 1'inci ağızdan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirme yapılmalıdır. Eğer bütün partilerin bütün görüşlerin ve bütün Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine desteği isteniyorsa bu destek devletimizin başı olan sayın Cumhurbaşkanı tarafından parti liderlerine iletilmeli, bilgilendirme yapılmalı, soruları cevaplandırılmalı, kaygıları giderilmeli, destekleri alınmalı ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ardında bütün Türkiye tek yumruk olarak toparlanmalıdır" diye konuştu.

Kılıç, "Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'dan, PKK terör örgütünden ve DEM Parti heyetinden gelen mesajlar arasında doğru yolu ve istikameti bulabilmek mümkün değildir. Terör örgütünün sözde fesih bildirisinde devletimiz ve milletimiz soykırımla suçlanmıştır ve yetkililer bu ağır suçlama karşısında sessiz ve tepkisiz kalmıştır. Bu ağız 'Diaspora Ermenileri 'nin ağzıdır. Terör örgütünün Ermeni damarı Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmayı amaçlamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın dediği gibi, 'Soykırım, Türkiye'mize yapılmış en alçakça suçlamadır.' 'Terörsüz Türkiye' adına bu zehir yutulmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' adına bu zehir yutulmamalıdır. Hakikati muhataplarımıza söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. KCK, PYD ve YPG tasfiye edilmeden tek başına PKK'nın tasfiyesi hiçbir anlam ifade etmemektedir. İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın açıklamaları ortada: 'Suriye'de statü elde ettik, sıra Türkiye'de' diyor. Bu açıklama göz ardı edilemez. Ne demek sıra Türkiye'de? Baştan beri söylüyoruz; önce Suriye, sonra İran, Irak ve Türkiye. Hedefleri belli, hedefleri Türkiye' dedi.

'5 MİLYON GENCİMİZE YAZIK OLUYOR'

Kılıç, TÜİK verilerinin, gençler için alarm verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 5 milyon gencimiz ne eğitime devam ediyor ne de istihdam sürecinde. İşten ve okuldan kopuk, 15-24 yaş arası 5 milyon gencimize yazık oluyor. Bir yandan nüfusumuz yaşlanıyor diye hayıflanıyoruz, öte yandan genç nüfusumuza bir hedef veremiyoruz. Gelecek hayali kurduramıyoruz ve sahip çıkamıyoruz. 5 milyon 'ev genci' büyük bir kayıptır. Yaşlanıyoruz, 'en az 3 çocuk yapalım' diyoruz ama var olan çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Diplomalı, diplomasız gençlerimiz mesleki eğitime alınmalıdır. İş, güç, meslek sahibi yapılmalıdır" diye konuştu.

'GAZZE YANIYOR, KAVRULUYOR'

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kılıç "Gazze yanıyor, kavruluyor. İsrail devlet terörünü durdurmak, Ukrayna-Rusya savaşını durdurmaktan daha kritik ve önemdedir. Trump'ın, Amerika'nın, İngiltere'nin böyle bir derdi yok. Kongre'nin, Senato'nun, Arap Ligi'nin, İslam Birliği'nin umurunda değil. Arap kralları ve emirleri, Trump'la imzaladıkları 3,2 trilyon dolarlık ticaret anlaşmalarına, Gazze'de işgalin bitmesi şartını koysalardı, bugün Gazze için de güneş doğmuş olacaktı. Tarih, vicdansız ve merhametsiz emirleri lanetle anmaya hazırlanırken, biz bize düşeni yapmalıyız. İspanya Başbakanı ve hükümetinin soykırımcı İsrail'e verdiği tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı ve Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır" dedi.

Kılıç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik, 'mecliste bir komisyon kurulması ve meclis başkanının da bu komisyona başkanlık etmesi' önerisine ise şu yorumu getirdi:

"Bugüne kadar Yeniden Refah Partisi'ne ve diğer muhalefet partilerinde devlet yetkilileri tarafından bilgilendirme yapılmadı. Ona nedenle diyoruz ki mecliste kurulacak 100 kişilik komisyonun fiilen ve hukuken pratik bir faydası olmayacaktır. Pratikte faydalı olacak olan şey Sayın Cumhurbaşkanı tarafından mecliste temsil edilen partilerin liderlerinin zirveye çağrılması ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirilmesidir. Elimize yeterli bilgi yok. Bu ahval ve şerait içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin meclise kurulması muhtemel 100 kişilik bir komisyonda yer alması söz konusu olmayacaktır."