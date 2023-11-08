Stanford Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı

ABD'de Stanford Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına ve üniversite yönetiminin kampüsteki Müslüman Arap öğrencilere karşı işlenen nefret suçlarına sessiz kalmasına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi yapıyor.

CAN HASASU/ZEYNEP KATRE ORAN - ABD'de Stanford Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına ve üniversite yönetiminin kampüsteki Müslüman Arap öğrencilere karşı işlenen nefret suçlarına sessiz kalmasına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi yapıyor.

California eyaletindeki Stanford Üniversitesinde Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yapan grupta bulunan tıp öğrencisi Nur Aissaoui, AA muhabirine, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için buraya katıldığını söyledi.

Seslerini duyuramayanların sesi olmak istediklerini kaydeden Aissaoui, "Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesini istiyoruz. Birçok kişinin bizi sindirmek ve susturmak için farklı yollarla tehdit ettiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Aissaoui, tehditlerin kendilerini yıldırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "Bu soykırım nedeniyle acı çeken masum insanlara destek olmak istiyoruz." dedi.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hassan Fehmi de Filistin'e destek verdikleri için "aralarında öğrenci ve öğretim görevlilerinin bulunduğu bir grubun kendilerini neredeyse her gün rahatsız ettiğini" dile getirdi.

Üniversitenin "Yahudi karşıtı söylemlerde bulunan öğrencilere karşı hızlıca harekete geçtiğini" ifade eden Fehmi, aynı tepkinin Müslüman Arap öğrencileri rahatsız edenlere karşı verilmediğini belirtti. Fehmi, üniversite yönetiminin, Arap öğrencilere karşı işlenen nefret suçlarına neden değinmek istemedikleri konusundaki ısrarcı sorularına, "bunun kendilerini antisemitik göstereceğinden endişe ettikleri" yanıtını verdiklerini aktardı.

Filistinlilere destek amacıyla eyleme katıldığını kaydeden Siyaset Bilimi öğrencisi Farah Tantavi de üniversite yönetimine İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi yönünde çağrıda bulunduklarını ve üniversite harekete geçip bir şeyler değişmeye başlayıncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

Tantavi, eylem sırasında çok güzel manzaralarla karşılaştığını aktararak, "Herkesin tek bir amaç için bir araya gelip Gazze'deki sivillerin başına gelen adaletsizliğe karşı mücadele etmesini izlemek gerçekten çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.