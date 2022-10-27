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Son Dakika: Tutuklu bulunan HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi

Politika Haberleri

Son Dakika: Tutuklu bulunan HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi

Son dakika: Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi. 2016'da tutuklanan ve 'yasadışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilen Tuğluk'a bu süreçle ciddi hafıza kaybının ardından demans tanısı konulmuştu.

2016'da gözaltına alınarak 2017'de, Ankara 17. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'yasadışı örgüt üyeliği' suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilen HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Aysel Tuğluk Politika Güncel Haberler Son Dakika

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