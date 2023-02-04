Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı

Asal Araştırma Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun çıkarıldığı anketten çarpıcı bir sonuç çıktı. Erdoğan yüzde 54,4 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 45,6'da kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye seçim havasına girdi. Siyasi partiler seçim hazırlıklarına start verirken, araştırma şirketleri de anketlere hız verdi.

SON ANKETTE ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU YARIŞTI

Asal Araştırma 14-24 Ocak tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

ERDOĞAN FARK ATTI

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı. Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 54,4 olurken, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı ise yüzde 45,6'da kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Henüz 6'lı Masa adayını belirlememiş olsa da kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. 6'lı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceği toplantının ardından adayını kamuoyuna ilan edecek.