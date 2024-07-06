Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

Sinan Ateş cinayeti davasında 10 kişinin tahliye edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "Hesaplaşacağız" şeklindeki paylaşım yapması dikkat çekti. Pek çok MHP'li isim de aynı paylaşımı yaparak Yönter'e destek verdi.

ARA KARAR 5'NCİ CELSEDE AÇIKLANDI

Ankara'da cuma namazı çıkışında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 5'nci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

22 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk'ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar verdi.

12 KİŞİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in üzerlerine atılı suçların mevcut niteliği, mevcut durumuna göre sanıklar yönünden kuvvetli suç şüphesi olgularını göstermesi gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

2'NCİ DURUŞMA 19 TEMMUZ'DA

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

AYŞE ATEŞ 4 MHP'Lİ İSMİN ADINI VERMİŞTİ

Müşteki ve müşteki avukatlarının dinlendiği celsede ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan, bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

DAVANIN ARDINDAN "HESAPLAŞACAĞIZ" PAYLAŞIMI

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayete ilişkin "Talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Yönter, ara kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" paylaşımında bulundu.

MHP'Lİ İSİMLER AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Yönter'in ardından MHP İstanbul İl Başkanı Engin Akyüz, Nevzat Ünlütürk, Yasar Kaba gibibirçok MHP'li isim aynı paylaşımda bulundu.