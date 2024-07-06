Üye Girişi
Haberler

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den "Hesaplaşacağız" paylaşımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 kişinin tahliye edildiği Sinan Ateş cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesi talimatını İzzet Ulvi Yönter ve diğer MHP'li isimlerin verdiğini iddia etmişti.

Sinan Ateş cinayeti davasında 10 kişinin tahliye edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "Hesaplaşacağız" şeklindeki paylaşım yapması dikkat çekti. Pek çok MHP'li isim de aynı paylaşımı yaparak Yönter'e destek verdi.

ARA KARAR 5'NCİ CELSEDE AÇIKLANDI

Ankara'da cuma namazı çıkışında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 5'nci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

22 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk'ün tutuklulukta geçirdikleri süre değerlendirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar verdi.

12 KİŞİ TUTUKLU YARGILANIYOR

Sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in üzerlerine atılı suçların mevcut niteliği, mevcut durumuna göre sanıklar yönünden kuvvetli suç şüphesi olgularını göstermesi gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

2'NCİ DURUŞMA 19 TEMMUZ'DA

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

AYŞE ATEŞ 4 MHP'Lİ İSMİN ADINI VERMİŞTİ

Müşteki ve müşteki avukatlarının dinlendiği celsede ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan, bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Sinan Ateş davası sonrası MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' paylaşımı

DAVANIN ARDINDAN "HESAPLAŞACAĞIZ" PAYLAŞIMI

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in cinayete ilişkin "Talimatı veren kişilerden" diyerek işaret ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Yönter, ara kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" paylaşımında bulundu.

MHP'Lİ İSİMLER AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Yönter'in ardından MHP İstanbul İl Başkanı Engin Akyüz, Nevzat Ünlütürk, Yasar Kaba gibibirçok MHP'li isim aynı paylaşımda bulundu.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

İzzet Ulvi Yönter Sosyal Medya Sinan Ateş Ayşe Ateş MHP Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı

MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
500

Yorumlar (2)

Nayci İbrahim:

ZATEN İŞİNİZ GÜCÜNÜZ BU...BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR!!!

27
3
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

Adalet yerini bulsun ya rabbi

22
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title