Shin Bet Başkanı, Netanyahu'yu Kişisel Sadakatle Suçladı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Yüksek Mahkeme'ye verdiği yeminli ifadede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kişisel sadakat" talep etmek ve hükümet karşıtı göstericilerin gözetlenmesi emrini vermekle suçladı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, hükümetin kendisini görevden alma kararına karşı yapılan başvurularla ilgili olarak Yüksek Mahkeme'ye ifade verdi. Bar, yeminli ifadesinde görevden alınması nedeninin profesyonel gerekçeler olmadığını İsral Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel beklentileri olduğunu bildirdi. Görevden alınma kararı 8 Nisan'da durdurulan Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kişisel sadakat" talep etmek ve hükümet karşıtı göstericilerin gözetlenmesi emrini vermekle suçladı. Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davasına müdahil olması için yapılan baskıları ayrıntılı bir şekilde anlatan Bar, hükümetin kendisini görevden alma girişimini eleştirdi. Bar, ifadesinde ayrıca anayasal bir kriz durumunda Yüksek Mahkeme'nin emirlerine değil Netanyahu'ya itaat etmesi gerektiğinin "kendisine açıkça söylendiğini" iddia etti. İfadesinde, Netanyahu'nun çalışmalarıyla ilgili olarak aldığı başbakanın sadakat beklentisine ters düşen bazı kararları sıralayan Ronen Bar, bu kararlar arasında Başbakanlık Ofisi'ndeki gizli belge skandalının soruşturulmasına izin vermesi, Kudüs Bölge Mahkemesi'ne Netanyahu'nun güvenlik nedeniyle ifade veremeyeceğini söylemeyi reddetmesi, Shin Bet'in 7 Ekim Hamas saldırısından kısmen siyasi liderliğin sorumlu olduğu iddiası, kurumun saldırılarla ilgili bir devlet soruşturma komisyonu kurulması gerektiği yönündeki tutumunun yer aldığını dile getirdi. Ayrıca Netanyahu'nun kendisinden Shin Bet'in hükümet karşıtı protestolara katılanları takip etme ve protesto liderlerinin bilgilerini verme yetkisini kullanmasını istediğini kaydeden Bar, bu talebi reddettiğini belirtti.

Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'nun bu isteklerini kayıt alınmaması amacıyla resmi görüşmeler sona erdikten sonra yaptığını bildirdi.

Başbakanlık'tan açıklama

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise, Ronen Bar'ın ifadesi eleştirildi. Açıklamada Bar'ın Yüksek Mahkeme'ye verdiği yeminli ifade "sahte bir ifade" olduğu kaydedildi.

İsrail hükümeti, Mart ayında Bar'ı görevden almış ancak İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu. - TEL AVİV