Seyhan Belediye Başkan Vekilliği Seçimi CHP'nin Adayı Hasibe Akkan'ın Olumlu Sonucu ile Tamamlandı
Seyhan Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde CHP'nin adayı Hasibe Akkan, 3. turda 28 oy alarak Başkan Vekili seçildi. Seçim, Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapıldı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Hasibe Akkan kazandı.
Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Tunç oldu. İlk turda Hasibe Akkan 28 oy alırken, Mustafa Tunç 16 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Hasibe Akkan 29, Mustafa Tunç 16 oy aldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili seçildi.
Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,