Servet Yılmaz AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına Seçildi
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Servet Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı. Yılmaz, 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı Ak Parti' diyerek destek verenlere teşekkür etti.
Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Servet Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Servet Yılmaz yeniden seçilmişti. Yılmaz, Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başlayarak, "Umudun, icraatın ve geleceğin adı Ak Parti herkese teşekkür ederim" dedi.
Mazbatasını aldıktan hemen sonra ardından, topluca fotoğraf çekimi yapıldı. - BİLECİK