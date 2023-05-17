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Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesinde CHP ve İYİ Parti çelenkleri tepki çekti

Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesinde CHP ve İYİ Parti çelenkleri tepki çekti

Politika Haberleri

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesinde CHP ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenklere tepki gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın yakınları, CHP ve İYİ Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı.

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi. İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bayram Doğan İYİ Parti Politika Haberler

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