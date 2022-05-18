Vahap Seçer: 'Teksin'e 'Teksin Genç' Modülünü Ekledik'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis Toplantısı'nda Teksin uygulamasına gençler için yeni bir modül eklediklerini duyurarak, "Türkiye'nin en gelişmiş belediye hizmet uygulaması Teksin'de bazı yenilikler yaptık. Gençlerin buluşma noktası olacak 'Teksin Genç' modülünü de ekledik. Böylece gençler kendilerine özel olarak hazırlanmış bu uygulama sayesinde; özel fırsatlara, indirimlere, etkinliklere ve haberlere erişebilecekler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Mayıs ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

"TEKSİN'DE BAZI YENİLİKLER YAPTIK, 'TEKSİN GENÇ' MODÜLÜNÜ DE EKLEDİK"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla ve ilk günkü heyecanla kutlayacaklarını söyleyen Başkan Seçer, gençler için Teksin uygulamasına yeni bir modül eklediklerini anlattı. Seçer, "Bu bayramda gençlerimizin heyecanına mutluluk katacak bir adım attık. Türkiye'nin en gelişmiş belediye hizmet uygulaması Teksin'de bazı yenilikler yaptık. Uygulamamızı daha modern ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarladık. Ayrıca gençlerin buluşma noktası olacak 'Teksin Genç' modülünü de ekledik. Böylece gençler kendilerine özel olarak hazırlanmış bu uygulama sayesinde; özel fırsatlara, indirimlere, etkinliklere ve haberlere erişebilecekler. Teksin Genç modülüne üye olan her genç kendilerine sunulan fırsatlardan faydalanabilecek. Gençlere yönelik cazip fırsatlar her geçen gün artacak. Gençlerimize bayram hediyemiz olsun, hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Seçer, düzenlenecek konserleri de anımsatarak, "Bu akşam saat 21.00'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Sefo, 19 Mayıs'ta yine aynı yerde saat 20.30'da Güneş, 22.00'de Sagopa Kajmer konserleri olacak. Ücretsiz konserlerimize tüm gençlerimizi, vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

"1 AZİRAN'A KADAR TÜM PLAJLARIMIZ HİZMETE GİRMİŞ OLACAK"

Meclis üyeleri kentle ilgili bazı konuları gündeme getirdi. Bir Meclis üyesi, Büyükşehir'in işlettiği plajların ne zaman açılacağını sordu ve Kum Mahallesi'nin Büyükşehir'in girişimiyle sörf turizmine açılmasını önerdi. Kızkalesi Plajı'nın açıldığını belirten Başkan Seçer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2 gün sonra Yemişkumu açılacak. 1 Haziran'a kadar da tüm plajlarımız hizmete girmiş olacak. Toplamda 12 plajda faaliyet gösteriyoruz. Hepsi tamamlanmış olacak. Biz Taşucu sahilinin 2 yıl önce tahsisini talep ettik. Oradan şu ana kadar bize bir olumlu cevap gelmedi. Hal böyle olunca da o bölgeye ve plajlara ilişkin, bunun içerisinde Kum Mahallesi de dahil, henüz herhangi bir tasarrufta bulunmadık. Eğer tahsislerimiz olumlu karşılanırsa belediye olarak, Denizkızı Turizm A.Ş. aracılığıyla bu tip tesisleşmelere tabii ki gideriz ve bu da sizin de söylediğiniz gibi özellikle sörf sporuna imkan sağlayan Kum Mahallesi'nde ve o bölgede bu tip yatırımlar yapabiliriz."

Bir Meclis üyesinin Bozyazı ilçesindeki grup yollarıyla ilgili asfalt çalışmalarını gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Başkan Seçer, Gözce-Pembecik yol çalışmalarının 15 Haziran'da başlayacağını söyledi. Seçer, Kötekler-Ardıçlıtaş ile Kötekler-Elmakuzu yollarının ise 2022 yılı programında olduğunu ve çalışmaların Haziran ayında başlayacağını duyurdu.

"BİZ 12 AY BOYUNCA DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPIYORUZ"

Meclis'te sinekle mücadele konusu da gündeme geldi. Sinekle mücadelede havayı kimyasallarla kirletmenin çözüm getirmeyeceğini belirten Başkan Seçer, asıl mevzunun bataklığı kurutmak olduğunu vurguladı. 1 bardak durgun suda 6 bin sivrisineğin ürediği bilgisini paylaşan Başkan Seçer, "Dağ eteklerinde binlerce; 1000, 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin değil, çok daha fazla sulama havuzları var. Sivrisinekler için muazzam bir mümbit alan. İşte orada sinekler ürüyor, ondan sonra ilk hedefiniz Akdeniz'dir, yukarıdan aşağı doğru, Toroslar'dan Akdeniz'in kıyılarına doğru hücum ediyor bu sinekler" dedi.

Vatandaşlara da bir duyuruda bulunan Başkan Seçer, "Sinekle mücadelede en etkin yöntem sizlerin bize yardımcı olması. Şimdi eğer bir apartmanın bodrum katında apartmanın atıksuyu, pis su borusu patlamış, apartmanın bodrumunu doldurmuş ve buna herkes seyirci kalmışsa; hem apartmanda oturanların sağlığını tehdit ediyorsunuz hem de milyonlarca sineğin orada üremesini sağlıyorsunuz" diye konuştu.

Cezai müeyyidelerin caydırıcı olmadığını ve kendisinin de ceza taraftarı olmadığını vurgulayan Seçer, "Bu bilinçle alakalı bir şey. Biz 12 ay boyunca düzenli ilaçlama yapıyoruz. Sinekle mücadele mevsimsel olarak yoğunluk kazanabilir aktivite olarak. Ama 12 ay boyunca süreklilik arz eden bir mücadeledir. Kış-yaz demeden yumurtası, larvası, ergini, uçkunu vs. Böyle aşamaları olan bir mücadele çeşidi" dedi.

Başkan Seçer, sinekle mücadele aşamasında milyonlarca lira ilaç alınmasının yanı sıra atmosferin de kirletildiğini vurguladı. Lepistes balığı dağıtarak sinekle mücadele çalışması yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Seçer, dağ eteklerinde tarımla uğraşan küçük üreticilere seslenerek, "Onların bize katkı sunması gerekiyor. Sularını ilaçlamaları gerekiyor. Zaten teknik olarak bizim birimlerimiz gerekli yardımı, gerekli desteği yapıyor. Eğer el birliğiyle mücadele edersek Akdeniz havzası gibi sinekle boğuşan bir havzada başarılı olabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Beyaz sinekle mücadelenin Büyükşehir'in konusu olmadığını belirten Başkan Seçer, mücadele çalışmalarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığını söyledi. Beyaz sineğin çok yoğun ilaçlama gerektiren bir haşere olmadığına değinen Seçer, "Zaten teknik olarak onun kısa bir hayatta kalma süresi var. Onu doldurduğu zaman o popülasyon ortadan kalkıp gidiyor. Ancak onu da hazırlayan etmenler var. Örneğin meyve bahçelerinin kenarlarındaki dereler, drenaj kanalları, sebze meyve atıklarının bulunduğu yerler onların üreyebilecekleri en mümbit alanlar" diye konuştu.