Saraçhane'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden Saraçhane'deki eylemler 7. gününde son buluyor.

ÖZEL: SARAÇHANE BAŞKA BİR FORMATA DÖNECEK

Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde kurulan yer sofrasında vatandaşlarla iftarını açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek." dedi.

"BURASI İSTANBUL'UN EKREM BAŞKAN İLE BAYRAMLAŞACAĞI BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Özel'in açıklaması şu şekilde: "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız"

"YA YENİKAPIDA'YIZ YA MALTEPE'DEYİZ"

Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye'nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe'deyiz ya Yenikapı'dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz.

"SEÇİM KAMPANYAMIZI BAŞLATIYORUZ"

Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye'de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz."