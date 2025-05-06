Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel uğradığı yumruklu saldırı sonrası katıldığı ilk grup toplantısında salonu ayağa kaldırdı. Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur. O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan çıkışı sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

"SALDIRIYA BİR CEVABIMIZ OLACAK"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Özel saldırının ardından ilk grup toplantısına katıldı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan" dedi.

"BİR İHTAR ÇEKTİLER, İLK GÜN DEDİĞİM YERDEYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir

"EVLAT KATİLİNİN ELİNİ ÇIPLAK YOLLAYANA SÖYLÜYORUM..."

Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!"

Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Birazcıkta korumalarına laf etsenmi.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

BİRAZDA ÇENENİ KAPATSAN KRAVAT TA TAKMIŞSIN EFENDİ OLSAN ÇİRKEFLİK YAPMASAN BANA ÖYLE GELİYORKİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BU İŞ SENİN TEZGAHIN BUNA KESİN EMİNİM ONA BUNA ÇAMUR ATMA EFENDİ OL

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SANA VURAN KİŞİ SANA VURMADI DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPTIĞIN BELLİ ADAM YUMRUK ATMIYOR DESTEKLİ ÇAKIYOR BİR İNSANA DESTEKLİ ÇAKSAN BURUN KIRILIR YÜZÜ GÖZÜ KAN İÇİNDE KALIRDI ÖZGÜÜÜÜR BEN BU SENARYOYU YEMEDİM BUNU YİYEN VARMI ÇOCUKMU VAR KARŞINDA

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVefanl:

Ah ah, bu numaralar eskidi Özgür cüğüm, sana akıl verip oyun kuranlar bu oyunun geçmeyeceğini biliyorlarda Nasrettin hoca misali göle yoğurdu çalalim ya tutarsa :). Kendini rezil ediyorsun haberin yok Muhalefet olacaksan adam gibi ol, ülkeye faydan olsun. Yok senden bir cacık olmaz.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Badem:

Sahtekar düzmece oyuncu sana inananın taaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş sitesi N11'in satışına onay verdi

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.