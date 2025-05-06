Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel binadan çıkışı sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

"SALDIRIYA BİR CEVABIMIZ OLACAK"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Özel saldırının ardından ilk grup toplantısına katıldı. Saldırıya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Özel "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan" dedi.

"BİR İHTAR ÇEKTİLER, İLK GÜN DEDİĞİM YERDEYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir

"EVLAT KATİLİNİN ELİNİ ÇIPLAK YOLLAYANA SÖYLÜYORUM..."

Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!"