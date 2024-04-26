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Sağlık Bakanı: Yıl Sonuna Kadar 36 Bin Yeni Sağlık Personeli Alınacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar 36 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yıl sonuna kadar 36 bin yeni sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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