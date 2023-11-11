Doktorların göç etmesi soruldu, Bakan Koca'nın hareketi komisyona damga vurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Hekimler sizin yüzünüzden ülkeden gidiyor" eleştirisi yöneltildi. Koca, "Bizden dolayı değil" diyerek eliyle para işareti yaptı. TTB, Bakan Koca'nın para sayma işareti yaparak doktorların para yüzünden gittiğini söyleyen Koca'ya tepki gösterdi.

"UTANIYORUZ"

TBB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Utanıyoruz" derken "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı'nın 'analizi'" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde dün, doktorların yurt dışına göç etmesine değinen Fahrettin Koca, "Özellikle, bir Tabipler Odasından alınan rakamlar var, bir de bizden alınır biliyorsunuz. Bizden alınan ve Tabipler Odasından... Tabipler Birliğinden de 'Bizim rakamlarımız sizinle örtüşmüyor, bu rakamları lütfen bizimle paylaşır mısınız?' yazısı da yazdık, onu da bekliyoruz. 2002'de 1359 bizden isteyen iyi hâl belgesi ama 450 kişi hâlen yurt dışında olan yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle söylüyorum. 2023'te 1321. 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. 401'in de 250'si pratisyen. Dolayısıyla yurt dışına giden üçte 1'i uzman, üçte 2 pratisyen; ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Peki, daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya" diyen Koca'ya "Sizden dolayı" karşılığı verildi. Bunun üzerine Koca, "Bizden dolayı değil. Biz 30-40-50 bin dolarlar veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani artı eğitim amaçlı, pratisyen ağırlıklı olduğu için söylüyorum, bir de eğitim amaçlı. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Binde kaç? 1,9; 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun, 4 olsun yani bin kişiden 2 hadi sizin hesabınızla 2 kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu?" diye konuştu.