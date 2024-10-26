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Saadet Partisi'nden Barış Mesajı

Saadet Partisi'nden Barış Mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fesih Bozan, gençlerin ölmemesi ve annelerin ağlamaması için barışa yönelik her türlü adımın önemli olduğunu belirtti. Bozan, terör saldırılarına da lanet ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fesih Bozan, "Bizler gençlerimiz ölmesin, anneler ağlamasın, ülkemiz barışa, huzura, kardeşliğe, sevgiye, birlik ve beraberlik içinde kalabilsin diye barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli ve değerli olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

Fesih Bozan, Saadet Partisi'nin Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir süre İl Başkanı Hacı İlhan ile görüşen Bozan, daha sonra bir kafede gazetecilerle basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Salih Kahraman ve İl Başkanı Hacı İlhan da katıldı. Toplantıda konuşan Bozan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz" dedi.

'BAHÇELİ, MİLLETİN BEKLEMEDİĞİ ŞEKİLDE ÇIKIŞ YAPTI'

Barışa yönelik atılan her adımı kıymetli bulduklarını ifade eden Bozan, "Devlet Bahçeli'nin Kürt meselesi ile alakalı, Apo'nun Meclis'te konuşması ile alakalı, hiç milletin beklemediği ve tahmin dahi edemediği şekilde çıkışlar yaptı. Bizler gençlerimiz ölmesin, anneler ağlamasın, ülkemiz barışa, huzura, kardeşliğe, sevgiye, birlik ve beraberlik içinde kalabilsin diye barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli ve değerli olduğunu kabul ediyoruz. ve bunun desteklenmesi gerektiğine inanıp tavsiye ediyoruz. Çünkü ölümler, kan ve gözyaşı, ülkelerin birliğini ve gücünü dağıtan kötü olan uygulamalardır. Bir ülkenin barışı için ne gerekiyorsa, kimin elinden oluyorsa, tabii ki bunun olması gerekir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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