Rusya'nın Zafer Günü Kutlaması Ankara'da Gerçekleşti

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü düzenlenen programla kutlandı.

Sovyetler Birliği tarafından "Büyük Vatan Savaşı" olarak adlandırılan 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80. yıl dönümü, Ankara'da da Rusya Büyükelçiliği'nin düzenlediği programla kutlandı. Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen Zafer Günü ile kutlamalarında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, 2. Dünya Savaşı'na katılan aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıyarak, marşlar söyledi.

Anma yürüyüşünün ardından bir konuşma yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile savaşa katılan büyüklerini andıklarını belirterek, "Tam 80 yıl önce Büyük Vatanseverlik Savaşı büyük zaferle sona erdi. Büyük bir kahramanlıkla sona erdi. Nasıl savaştıklarını, makinelerinin başında, Martynovsky fırınlarında nasıl durduklarını hatırlıyoruz. Zaferin bu 80. yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta babalarımız ve büyükbabalarımız, çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü. Bugün, uluslararası bir 'Ölümsüz Alayımız var', bugün bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan elçiliklerinin temsilcileri var. Başınızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü diliyorum. Ama rahatlamayalım, Nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Rus vatandaşlarının yanı sıra Sovyetler Birliği adına savaşmış diğer milletlerden vatandaşlar yer aldı. - ANKARA