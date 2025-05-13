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Rusya, MH17 Uçağının Düşürülmesiyle İlgili Kararı Reddetti

Rusya, MH17 Uçağının Düşürülmesiyle İlgili Kararı Reddetti
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Rusya, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna dair kararını kabul etmedi. Kremlin yetkilileri, kararı taraflı bulduklarını ifade etti.

Rusya, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna ilişkin kararı kabul etmediklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün açıklamasına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sarayı, 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan Malezya uçağının düşürülmesi hakkında Rusya'yı suçlu tutan mahkeme kararını taraflı olması dolayısıyla reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Konumumuz gayet iyi biliniyor. Rusya'nın bu kazayı incelemede yer alan ülkeler arasında olmadığını biliyorsunuz. Herhangi bir taraflı kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Ne olmuştu

Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüştü. Uçaktaki 196'sı Hollanda, 38'i Avustralyalı olmak üzere farklı ülkelerden 298 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın Rusya yapımı "Buk" füzesi ile vurulduğu ortaya çıkmış, Rusya ise suçlamaları reddetmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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