Rize'deki muhtarlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini açıkladı. Rize Merkez ve ilçelerdeki muhtarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Rizeli Muhtarlardan Hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

RİZE - Rize Merkez ve ilçelerde bulunan muhtarlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kararını Recep Tayyip Erdoğan'dan yana verdi.

Tüm Türkiye 28 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan sandığa gidiyor. Seçim pusulasında 2 ismin yer aldığı seçimler için Rizeli Mahalle ve köy muhtarları kararını mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Muhtarlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçelerinde tam destek olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade eden Rize Muhtarlar Derneği Başkanı Gökmen Genç, "28 Mayıs Paza günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Rize Merkez köy ve mahalle muhtarları olarak Rize'mizin evladı Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Rekor oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrardan seçeceklerini ifade eden Çamlıhemşin köy ve mahalle muhtarları derneği başkanı Ahmet Kümbah, "28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rizeliler olarak İnşallah rekor bir oy ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz. Rehavete kapılmadan sandığa mutlaka gidelim. Ben gitmezsem nasıl olursa seçilecek diye düşünmeyin. Mutlaka sandığa gidelim ve oyumuzu kullanalım. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Rize Merkez Muhtarlar Derneği başkanı İrfan Kaya, "28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Dünya 5'ten büyüktür diyen ve bağımsız Türkiye için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Sonuna kadar destekçisiyiz. Rizeli Hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

İkizdere Muhtarlar Derneği başkanı Orhan Baş ise, "İlçemizden yüzde 86 oy alan Cumhurbaşkanımızın 2. turda 28 Mayıs Pazar günü bu oranı yüzde 90'ın üzerine çıkması için çalışacağız. Cumhurbaşkanımıza İkizdere olarak yanındayız" dedi.