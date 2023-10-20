Rize'de Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Rize merkez ve ilçelerinde düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde binlerce kişi yürüyüş yaparak İsrail'e tepki gösterdi. Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Rize Valisi, milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.

Rize merkez ve ilçelerinde düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde binlerce kişi yürüyüş yaparak İsrail'e tepki gösterdi.

Rize merkez ve ilçelerinde Milli İrade Platformu tarafından abluka altındaki Gazzeliler'e destek amaçlı protesto ve yürüyüşler düzenlendi. İl merkezinde düzenlenen yürüyüşe AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş toplandı. Cuma namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık önce Filistin'de hayatını kaybeden ve İsrail'e karşı direnenler için dua etti. Sonrasında yürüyüşe geçen kalabalık Atatürk Caddesi boyunca yürüdükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne inerek buradan devam etti. Yürüyüş boyunca İsrail aleyhinde sloganlar atıldı. Protesto kalabalığın yeniden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na dönmesiyle son buldu.

Yürüyüşün ardından konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "Sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelerek düzenlediği programa katılarak destek verdik. Herkesin hem fikir olduğunu görüyoruz. Hemşehrilerimiz olağanüstü destek veriyorlar. Herkesin kalbi oradaki mazlum kardeşlerimiz ile beraber. Bu zulme inşallah Rize'den bir ses vermiş olacağız. Gönlümüzün, kalbimizin Kudüs'teki, Gazze'deki kardeşlerimiz ile birlikte olduğunu vurgulamış olduk. Allah inşallah bu süreci kardeşlerimizin lehine tecelli ettirir" dedi. - RİZE