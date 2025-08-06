Putin ve Trump Arasında Ukrayna Mesajları Değişimi

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in ABD'ye Ukrayna konusunda mesajlar ilettiğini ve Trump'tan da bazı mesajların geldiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeye ilişkin, "Putin, Ukrayna konusunda ABD'ye bazı mesajlar iletti. Trump'tan da bazı mesajlar geldi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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