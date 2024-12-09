Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, TYB'nin kültürel faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni gibi etkinliklere ilişkin detaylar paylaştı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Arıcan, Bahçeli'ye TYB hakkında bilgi verdi.

Arıcan, TYB olarak Türk dilinin gücünü ve kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla Balkanlar'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Türkistan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar birçok coğrafyada faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

TYB'nin faaliyetlerinden biri olan "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" hakkında ise Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzün en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olma özelliğini taşıyan, etkisi ve gücü itibarıyla gerçekleştiği her ülkede büyük ilgiyle takip edilen, kardeşlik hukukuna gönül vermiş şairlerimizin kucaklaşmanın ve hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşadıkları Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, 1992'den itibaren artan bir heyecanla yolculuğuna devam ediyor. Her şölende Türkçenin binlerce yıllık şiir birikiminin en güzel örnekleri seslendiriliyor."

Arıcan, Türk dünyasında yaşayan yazarları ve eserlerini tanıtmak, edebiyatçılar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, kültür ve sanat değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için de mart ayında Yazarlar Birliğini kurduklarını bildirdi.

TYB olarak İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında önemli faaliyetler düzenlediklerini, eserler yayınladıklarını da kaydeden Arıcan, bu kapsamda şairin doğumunun 150'nci yılı anısına, Akif üzerine yaptıkları araştırmalar, yazdıkları eserlerle tanınan yazar, şair ve düşünürlerin katılımıyla bilgi şölenleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Devlet Bahçeli de Arıcan'a çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmenin sonunda Arıcan, Bahçeli'ye kitaplarını hediye etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
img

Ünlü isim evlatlıkmış
img

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.